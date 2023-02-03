Прогноз погоды в Якутске на субботу, 4 февраля

Фото: Ольга КОЛОСОВА

Днем 4 февраля в столице республики температура воздуха составит минус 31-33 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер юго-западный 1-3 м/с. Ночью -35-37°, днем -31-33°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 35 градусов, ветер 2 м/с.

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