В Якутии спасатели вытащили застрявший в наледи автомобиль

Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 2 февраля в Нерюнгринском районе поступило сообщение, что на реке Нижний Нерюнгри в районе СОТ «Детка» города в наледь провалился автомобиль, необходимо эвакуировать водителя, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

На место выехал отряд.

Машину вытащили при помощи аварийно-спасательного автомобиля и отбуксировали на проезжую часть. Автомобиль был на ходу, поэтому водитель отказался от эвакуации. В медицинской помощи он не нуждался.

Фото: Служба спасения Якутии

Водителей предупреждают, что погода начинает теплеть, световой день становится длиннее и на водных объектах существует вероятность образования наледи. Выезжая на лед, нужно быть предельно внимательными и осторожными. Необходимо пользоваться только официальными ледовыми переправами и автозимниками.

В случае беды звоните по номеру 112 или по телефону оперативного дежурного Службы спасения Якутии: (4112) 45-90-19.

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