В Якутске оштрафовали магазин, который обогревал помещение с помощью газовой горелки

Фото: t.me/saisar_slepsov

2 февраля по соцсетям и пабликам Якутии распространилась информация о том, что в одном из магазинов обогревают помещение с помощью открытой газовой горелки с баллоном.

Автор сообщения возмутился, что в магазине так небрежно относятся к технике безопасности вместо того, чтобы потратиться на качественную систему отопления.

На это сообщение отреагировала Управа Сайсарского округа, на чьей территории расположен магазин «Халяль».

На следующий же день сотрудники Управы вместе с МЧС выехали на место. Был составлен протокол об административном нарушении в отношении директора магазина «Халяль». Ему выписали штраф в размере 20 000 рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Нарушение тут же было устранено.

Управа Сайсарского округа отметила, что совместно с МЧС возьмет на контроль все магазины на своей территории.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.