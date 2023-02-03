Сергей Безруков похвалил создателей якутского фильма «Не хороните меня без Ивана»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер Сергей Безруков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором похвалил создателей якутского фильма «Не хороните меня без Ивана».

«Всегда приятно удивляюсь, когда в кино воссоздают кадры из жизни. Вот пример от якутского режиссера Любови Борисовой из фильма «Не хороните меня без Ивана», где автор вдохновился фотографиями этнографа Ивана Попова (1874-1945). По сюжету русский художник Иван встречает деревенского якута Степана и отправляется с ним в путешествие по Якутии», — написал он.

Фото: страница актера в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, картина получила множество наград, среди них главный приз на первом российском фестивале авторского кино «Зимний» в Москве, спецприз жюри на кинофестивале стран ШОС в Индии, спецдиплом «За раскрытие национальных традиций» на международном кинофестивале «Евразия» в Казахстане, диплом «За полеты во сне и наяву» на VI Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон» на Чукотке.

Фильм основан на реальных событиях, происходивших в 1910 году в Якутии. Лента рассказывает историю якута Степана Бересекова, который периодически впадает в летаргический сон, и русского, сына священника и художника Ивана Попова, единственного, кто может отличить состояние Степана от настоящей смерти. Когда Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

В российский прокат фильм вышел 26 января.

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