Путин наградил росгвардейцев из Якутии, участвующих в спецоперации

Фото: Росгвардия по Якутии

Отличившимся в ходе специальной военной операции сотрудникам Росгвардии по Якутии вручены государственные награды, сообщает ведомство.

Начальник Управления Росгвардии по Якутии полковник полиции Алексей Гарагуля вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам, отличившимся в ходе выполнения служебно-боевых задач специальной военной операции.

Также указом президента Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специальных задач, медалями «За отвагу» награждены офицеры якутского СОБР «Алмаз» и сотрудники ОМОН «Бизон». Офицер штаба территориального Управления Росгвардии майор Артур С. награжден медалью Жукова.

Гарагуля поблагодарил росгвардейцев за смелость, решительность и высокий профессионализм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции.

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