Спортзал к «Детям Азии» в Сайсарском округе Якутска построит компания из Таттинского района

На этом участке в Сайсарском округе Якутска будет построен новый спортзал. Фото: Google.Maps

Стало известно, кто построит новый многофункциональный спортивный зал в Сайсарском округе Якутска к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии». Информация появилась на сайте госзакупок.

Это производственный кооператив из Таттинского района «Монтажник». Строительная компания выиграла аукцион, снизив изначальную цену в 561,4 миллиона рублей до 498 миллионов. Экономия составила 63,4 миллиона рублей.

Срок — 31 мая 2024 года.

ПК «Монтажник» был создан в 1995 году, зарегистрирован в селе Ытык-Кюель. Совладельцами указаны некие Александр Александрович (76,8%) и Александр Михайлович (22,8%) Ханины. За время своего существования компания заключила 208 государственных и муниципальных контрактов на 8,9 миллиарда рублей.

Напомним, новый спортобъект появится в квартале 77 на улице Ильменская, 27. Это будет двухэтажное здание площадью 2,4 тысячи кв. метров. В нем будут спортзал на 400 мест, боксерский зал вместимостью 17 человек за смену и тренажерный зал на 17 человек за смену, сауна, душевые, медицинский кабинет. Подробнее по ссылке.

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