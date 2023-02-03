Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 3 февраля

График плановых ремонтных работ на инженерных сетях Якутска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 3 февраля, в Якутске временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 12.00 - ул. Гоголя, ул. Маяковского, ул. Лермонтова.

09.30 – 11.00 – ул. Три сосны, 65/8-122/10, Вилюйский тр., 5 км, 4, Сергеляхское ш., 13 км, 1/1-34.

09.30 – 12.00 - Намский тр., 1 км, ул. Лобановка, ул. Связистов, ул. Томтор, ул. Сырдахская, ул. Мохсоголохская, ул. Янская, ул. Полярная, ул. Семейная, ул. Улуу.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

– горячего водоснабжения:

09.00 – 11.00 – ул. Аммосова, 4/1, 4/2.

– холодного водоснабжения:

09.00 – 11.00 – ул. Аммосова, 4/1, 4/2, ул. 8 Марта, 99, 86.

09.00 – 12.00 - квартал 54: ул. Орджоникидзе, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, ул. Ленина, 8, 10, ул. Курашова, 22.

– теплоснабжения:

09.00 – 11.00 – ул. 8 Марта, 99, 86.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях теплоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Красильникова, 1, 3, 3/2, 5/1, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

13.30 – 16.00 - ул. Кочнева, 9, 11, 13, 14.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.