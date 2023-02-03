Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 3 февраля

График плановых ремонтных работ на инженерных сетях Якутска
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В пятницу, 3 февраля, в Якутске временно прервется подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
09.00 – 12.00 - ул. Гоголя, ул. Маяковского, ул. Лермонтова.
09.30 – 11.00 – ул. Три сосны, 65/8-122/10, Вилюйский тр., 5 км, 4, Сергеляхское ш., 13 км, 1/1-34.
09.30 – 12.00 - Намский тр., 1 км, ул. Лобановка, ул. Связистов, ул. Томтор, ул. Сырдахская, ул. Мохсоголохская, ул. Янская, ул. Полярная, ул. Семейная, ул. Улуу.
– горячего водоснабжения:
09.00 – 11.00 – ул. Аммосова, 4/1, 4/2.
– холодного водоснабжения:
09.00 – 11.00 – ул. Аммосова, 4/1, 4/2, ул. 8 Марта, 99, 86.
09.00 – 12.00 - квартал 54: ул. Орджоникидзе, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, ул. Ленина, 8, 10, ул. Курашова, 22.
– теплоснабжения:
09.00 – 11.00 – ул. 8 Марта, 99, 86.
10.00 – 12.00 - ул. Красильникова, 1, 3, 3/2, 5/1, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7.
13.30 – 16.00 - ул. Кочнева, 9, 11, 13, 14.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.