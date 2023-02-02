В Якутии восстановили энергоснабжение Заречных районов

Фото: ПАО" Якутскэнерго"

В Якутии восстановили питание в Заречных районах после аварии на подстанции «Майя». Ранее власти сообщили, что на время ремонта в районе подключили дополнительные дизельные станции и перебросили часть потребителей на линии других районов. Ремонтные работы должны были, ориентировочно, закочиться в 20 часов – в пресс-службе Центральных электрических сетей сообщили, что питание восстановили в 20:25.

«Персонал ЦЭС приступил к поэтапному переводу потребителей с резервных источников электроснабжения на временную схему. В ближайшее время электроснабжение в Заречных районах будет восстановлено в полном объеме», – сообщил начальник оперативно-диспетчерской службы «Якутскэнерго» Михаил Колодезников.

Добавим, что энергетики уже включили в работу линии 110 кВ «Майя-Чурапча», «Майя-Борогонцы», «Майя-Нижний Бестях» путем переключения на линию «Майя-Табага».

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