В Соцфонде Якутии рассказали порядок оформления единого пособия

В Соцфонде РФ по Якутии рассказали, какие семьи могут претендовать на единое пособие. Его разработали для поддержки семей с детьми и будущих матерей с небольшим доходом – таким россиянам положен сразу ряд выплат, которые и объединили в единое пособие.

Чтобы стать получателем пособия, достаточно заполнить одно заявление сразу на всех детей. Размеры доходов не должны превышать одну величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. При расчете дохода учитывается имущество, а также применяется правило нулевого дохода.

Если семья уже получает какую-то поддержку, у нее есть выбор: оставить все как есть или перейти на единое пособие. Это касается и выплат главы Якутии на третьего и последующего детей.

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