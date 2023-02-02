Заречные районы Якутии переключают на другие подстанции после аварии на местной линии

Фото: оперштаб Якутии

Заречные районы Якутии переподключают к другим подстанциям после аварии на местной станции «Майя». Сегодня там произошла авария, после которой отключилась линия «Борогонцы». Восстановительные работы продолжаются, но их завершат не раньше 8 вечера – а в пострадавших районах пока развернули резервные дизельные генераторы.

За минувшие сутки на станции «Майя» произошел сразу ряд технологических нарушений, оказались повреждены 5 кабельных муфт. Поэтому потребителей запитали к другим станциям в обход этой линии – мера временная, на время ремонта.

«На текущий момент компания «Якутскэнерго», минуя подстанцию «Майя», выполняет переключение на линии второй цепи энергоснабжения от подстанции «Табага» на поселок Нижний Бестях, которая далее идет в Борогонцы. В связи с ограничением мощности к подстанции «Майя» сейчас подключены только потребители Мегино-Кангаласского улуса», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов.

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