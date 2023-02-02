Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 3 февраля

Фото: Ярослав Торговкин / t.me/verst5ykt

Днем 3 февраля в Якутске температура воздуха составит до -36 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, местами туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Ночью -40-42°, днем -36-38°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -37 градусов, штиль.

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