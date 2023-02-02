Три якутские авиакомпании получат субсидии Росавиации

Фото: АК Полярные авиалинии

Три авиакомпании из Якутии вошли в список Росавиации на возмещение расходов по перевозкам, сообщает ведомство.

Согласно протоколу, а/к «Якутия» в этом году выделят более 231 миллиона рублей, АК «Полярные авиакомпании» – 14,8 миллионов рублей, АК АЛРОСА – 94,6 миллионов рублей.

Отмечается, что данная мера государственной поддержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты.

Ранее сообщалось, что в 2023 году субсидии на перевозки льготных категорий граждан получат авиакомпании:

— «Якутия» на маршруты из Якутска во Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные Воды, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск, из Нерюнгри в Москву, Новосибирск;

— «АЛРОСА» из Мирного в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также из Полярного в Москву, Новосибирск;

— Авиакомпания «Сибирь» из Якутска в Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Воды, Владивосток, Уфу, из Мирного в Санкт-Петербург;

— «Аэрофлот» из Якутска в Москву;

— «Ред Вингс» из Иркутска в Якутск, Мирный, Нерюнгри;

— «Уральские авиалинии» из Якутска в Минеральные Воды, Екатеринбург и в обратном направлении.

Напомним, что к льготным категориям относятся: граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие его лица, инвалиды с детства II или III группы, а также многодетные граждане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авиакомпании, осуществляющие рейсы в Якутию, получили субсидии на перевозки льготных категорий граждан в 2023 году (подробнее)

В Якутии открыли продажу субсидированных билетов по арктическим маршрутам (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.