Айсен Николаев возложил цветы к мемориальной плите города-героя Сталинграда

Фото: Андрей СОРОКИН

В день 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве глава Якутии Айсен Николаев отдал дань памяти советским воинам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководитель республики назвал Сталинградскую битву переломным моментом Великой Отечественной войны, ставшим символом мужества и неизбежной победы советского народа над фашизмом.

– Ценой огромного мужества наших воинов фашисты были остановлены. Мой дед воевал под Сталинградом с августа по ноябрь. Участвовал в защите и наступлении, был тяжело ранен. Конечно же, для меня это тоже личный праздник как и для многих миллионов людей, которые чтят память о великой победе нашего народа в Сталинградской битве, – сказал Айсен Николаев.

Вместе с ним цветы к мемориальной плите города-героя возложили вице-спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев, глава Якутска Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семёнов, а также ветераны тыла и труда, члены правительства, народные депутаты республики, общественность столицы.

Справка «КП»:

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года, бои шли за каждый квартал, за каждый дом. Советский народ и бойцы Красной Армии смогли выстоять в этой исторической битве. События 2 февраля 1943 года стали поистине судьбоносными для нашей страны и всего мира.

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