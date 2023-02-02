Опубликовано видео с места пожара на улице Пилотов в Якутске, где погибли два человека

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Утром 2 февраля в частном жилом доме, расположенном на улице Пилотов в микрорайоне Марха города Якутска, произошел пожар с человеческими жертвами, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Напомним, при пожаре в пятом часу утра погибли два человека, дом площадью 30 кв.м пострадал по всей площади.

Ведомство начало процессуальную проверку по факту обнаружения фрагментов тел двух человек при тушении пожара. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и причина возгорания, назначены необходимые исследования.

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