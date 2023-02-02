В Нерюнгринском районе Якутии нашли пропавших рыбаков

Фото: Служба спасения Якутии

31 января в Службу спасения Якутии поступило сообщение о пропаже двух жителей поселка Серебряный Бор.

Братья решили съездить на рыбалку и утром 28 января на снегоходе отправились к реке Улахан-Мелемкен в 60 километрах от Нерюнгри. Они должны были вернуться с рыбалки 30 января, но так и не прибыли, на связь не выходят.

1 февраля на поиски пропавших выдвинулись спасатели Нерюнгринского поисково-спасательного отряда с водителем вездехода. К счастью, история закончилась благополучно.

Фото: Служба спасения Якутии

В этот же день спасатели обнаружили молодых людей у реки. Как оказалось, их снегоход сломался, и все эти дни братья занимались ремонтом. Родным они позвонить не могли из-за отсутствия сотовой связи в данной местности. При этом они были хорошо подготовлены к такой ситуации, у них имелась отапливаемая палатка и запас продуктов.

В медпомощи они не нуждались. Рыбаков доставили в отделение полиции в Нерюнгри. Видимо, просто чтобы зафиксировать факт их находки.

Кстати, вы можете почитать о самых громких историях поисков людей в Якутии в 2022 году или чудесных спасениях людей в 2022 году.

Напоминаем любителям рыбалки, охоты, экстремалам, отправляясь зимой на реку, в лес не забудьте поставить в известность близких о своем маршруте, времени возвращения. Обязательно возьмите теплые вещи, средства связи, спички, запас продуктов, ремкомплект, если планируете ночевать, то - палатку, спальные мешки, походную печь.

Если вам нужна помощь, обращайтесь по телефонам: «112» или 8 (4112) 45-90-19 – оперативный дежурный Службы спасения РС (Я)».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропавшие без вести. Самые громкие истории поисков людей в Якутии в 2022 году (подробнее)

Герои 2022 года: чудесные спасения людей в прошедшем году (подробнее)

В Якутии благодаря собаке спасли жизнь рыбаку, которого на морозе сразил инсульт (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.