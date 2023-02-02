В Якутии мошенник-рецидивист попался на афере с продажей трактора через мобильное приложение

В Якутии мошенник-рецидивист получил реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Верхневилюйского района разместил в мобильном приложении объявление о продаже трактора по цене значительно ниже рыночной. Правда, по версии следствия, ничего сбывать он не собирался, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Заманчивым предложением заинтересовался мужчина, который сразу изъявил желание заключить договор купли-продажи. Он отправил предоплату за доставку трактора, но так его и не увидел. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь.

По версии следствия, обвиняемый взял на себя обязательства, не имея ни возможности, ни намерения ее осуществить. Как выяснилось, за его плечами уже есть неоднократная судимость за аналогичное преступление.

Против него было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину).

Свою вину он не признал, но государственному обвинителю удалось предоставить суду убедительные доказательства его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора. С учетом наличия непогашенной судимости и рецидива преступлений мужчина был осужден на 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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