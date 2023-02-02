«Летающие доктора». В Якутии организуют новую модель медицинской помощи жителям арктических районов

Фото: Андрей СОРОКИН
2 февраля две бригады врачей вылетели в Среднеколымский и Нижнеколымский районы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Работа врачей организована в рамках новой модели первичной специализированной медицинской помощи для малочисленных, труднодоступных и отдаленных сел якутской Арктики.
Главная задача — чтобы люди в арктических районах получали помощь врачей разного профиля не только в экстренных случаях, а на постоянной и системной основе. Это сочетание телемедицины и выездной работы врачей-узких специалистов, которых в арктических улусах не хватает. Таким образом будет организовано непрерывное диспансерное наблюдение за состоянием здоровья жителей Арктики.
«Уверена, что оказание медпомощи в таком новом формате „летающих арктических докторов“ даст положительный результат — будет обеспечена доступность помощи», — сказала вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина, провожая врачей в аэропорту Якутска и пожелала врачам удачной дороги и плодотворной работы.
Бригада, которая вылетает в Среднеколымский район, состоит из девяти врачей: терапевта, кардиолога, невролога, офтальмолога, врача ультразвуковой диагностики, акушера-гинеколога, травматолога и эндокринолога. Они увозят с собой много медицинского оборудования, в том числе аппараты для проведения электрокардиограммы, холтеровского монеторирования, мобильный УЗИ-аппарат.Также у всего населения будут взяты анализы на онкоскрининг. Это бригада врачей для приема взрослого населения. Кроме этого, в район отправится бригада педиатров для приема детей.
«Мы охватим первичной специализированной медпомощью жителей сел Хатынгнах, Эбях, Сватай, Алеко-Кюель, Березовка. Планируем работать две недели, будем принимать каждый день без выходных», — рассказала руководитель бригады, врач-терапевт Саргылаана Сыромятникова.
В Черский летит мультидисплинарная бригада, в состав которой уже включены педиатры. Кроме того, будут работать терапевт, невролог, офтальмолог отоларинголог, врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог и эндокринолог.
«Посетим и примем жителей поселков Черский, Походск, Колымское и Андрюшкино, охватим взрослых и детей», — сообщила руководитель второй бригады Мария Кривошапкина.
Врачи уверены, что выездная форма организации помощи в разы повысит выявляемость заболеваний.
«На северах бывают люди, которые вообще к узким специалистам не ходили, так как вообще не выезжают из родных мест. А тут все специалисты прилетят прямо в село, даже в райцентр не надо выезжать», — добавила Саргылаана Сыромятникова.
Специалисты центра после выездных осмотров населения продолжат медицинское сопровождение пациентов посредством ресурсов телемедицины. Первые выезды мобильных бригад охватят одновременно четыре арктических района — Абыйский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Усть-Янский. Врачи должны осмотреть жителей более 30 удаленных труднодоступных арктических сел. В конце апреля планируется охватить все населенные пункты Арктической зоны — а это более 80 труднодоступных сел.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.