«Летающие доктора». В Якутии организуют новую модель медицинской помощи жителям арктических районов

Фото: Андрей СОРОКИН

2 февраля две бригады врачей вылетели в Среднеколымский и Нижнеколымский районы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Работа врачей организована в рамках новой модели первичной специализированной медицинской помощи для малочисленных, труднодоступных и отдаленных сел якутской Арктики.

Главная задача — чтобы люди в арктических районах получали помощь врачей разного профиля не только в экстренных случаях, а на постоянной и системной основе. Это сочетание телемедицины и выездной работы врачей-узких специалистов, которых в арктических улусах не хватает. Таким образом будет организовано непрерывное диспансерное наблюдение за состоянием здоровья жителей Арктики.

«Уверена, что оказание медпомощи в таком новом формате „летающих арктических докторов“ даст положительный результат — будет обеспечена доступность помощи», — сказала вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина, провожая врачей в аэропорту Якутска и пожелала врачам удачной дороги и плодотворной работы.

Бригада, которая вылетает в Среднеколымский район, состоит из девяти врачей: терапевта, кардиолога, невролога, офтальмолога, врача ультразвуковой диагностики, акушера-гинеколога, травматолога и эндокринолога. Они увозят с собой много медицинского оборудования, в том числе аппараты для проведения электрокардиограммы, холтеровского монеторирования, мобильный УЗИ-аппарат.Также у всего населения будут взяты анализы на онкоскрининг. Это бригада врачей для приема взрослого населения. Кроме этого, в район отправится бригада педиатров для приема детей.

«Мы охватим первичной специализированной медпомощью жителей сел Хатынгнах, Эбях, Сватай, Алеко-Кюель, Березовка. Планируем работать две недели, будем принимать каждый день без выходных», — рассказала руководитель бригады, врач-терапевт Саргылаана Сыромятникова.

В Черский летит мультидисплинарная бригада, в состав которой уже включены педиатры. Кроме того, будут работать терапевт, невролог, офтальмолог отоларинголог, врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог и эндокринолог.

«Посетим и примем жителей поселков Черский, Походск, Колымское и Андрюшкино, охватим взрослых и детей», — сообщила руководитель второй бригады Мария Кривошапкина.

Врачи уверены, что выездная форма организации помощи в разы повысит выявляемость заболеваний.

«На северах бывают люди, которые вообще к узким специалистам не ходили, так как вообще не выезжают из родных мест. А тут все специалисты прилетят прямо в село, даже в райцентр не надо выезжать», — добавила Саргылаана Сыромятникова.

Специалисты центра после выездных осмотров населения продолжат медицинское сопровождение пациентов посредством ресурсов телемедицины. Первые выезды мобильных бригад охватят одновременно четыре арктических района — Абыйский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Усть-Янский. Врачи должны осмотреть жителей более 30 удаленных труднодоступных арктических сел. В конце апреля планируется охватить все населенные пункты Арктической зоны — а это более 80 труднодоступных сел.

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