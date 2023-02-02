Обладателем Кубка Главы Якутии по шахматам среди мужчин стал москвич Борис Грачев

Фото: Анастасия РЫЖИКОВА

1 февраля определился победитель этапа Кубка России по шахматам среди мужчин и обладатель Кубка Главы Якутии, сообщает пресс-служба Федерации шахмат республики.

Им стал 36-летний международный гроссмейстер из Москвы Борис Грачев. Глава Якутии Айсен Николаев вручил победителю соревнований Кубок в виде якутского национального сосуда — чороона, позолоченную медаль из чистого серебра и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Второе место занял 16-летний международный гроссмейстер, действующий чемпион России до 21 года, вице-чемпион Европы до 18 лет Володар Мурзин из Московской области, третье — старший тренер юношеской сборной России, международный гроссмейстер из Москвы Михаил Кобалия.

Фото: Анастасия РЫЖИКОВА

«Первый этап Кубка России по шахматам в Якутске проведен впервые и это поистине историческое событие. Участие 5-ти международных гроссмейстеров и 6-ти мастеров ФИДЕ говорит о высочайшем уровне турнира и наших якутских шахматистов. Уверен, все шаги, которые мы сегодня делаем, приведут к дальнейшему динамичному развитию этой игры. И в скором времени у нас появится свой гроссмейстер», — сказал Айсен Николаев на церемонии награждения победителей.

Глава республики сообщил, что предложит Федерации шахмат России включить в календарный план проведение этапа Кубка России по шахматам в январе в Якутске. Также Айсен Николаев вручил денежные сертификаты на приобретение шахматного инвентаря Шахматной школе Анатолия Карпова при Дворце детского творчества города Якутска и Федерации шахмат Верхневилюйского района.

Специальный приз в номинации «За самую красивую партию» заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России, международный мастер, известный тренер, журналист и автор учебников по шахматам, главный редактор сайта Федерации шахмат России Владимир Барский вручил мастеру ФИДЕ Олегу Рычкову из Хабаровского края.

«Самая красивая партия, самая интересная, самая запутанная, которая вызвала больше всех обсуждений у зрителей, больше всего эмоций – это партия Романов – Рычков. Олег Рычков в итоге решил идти в контратаку и выиграл», — подчеркнул Владимир Барский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии стартовал этап Кубка России по шахматам среди мужчин (подробнее)

На Кубке главы Якутии по шахматам разыграют приз за самую красивую партию (подробнее)

Холодно, двух партий хватит: гроссмейстеры сыграли в шахматы на площади Якутска в -50 (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.