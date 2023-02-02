В Якутии вынесли приговор жителю Верхоянского района, до смерти избившему знакомого

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Верхоянском районе состоялся суд над жителем поселка Батагай, избившим до смерти человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В сентябре 2022 года подсудимый, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым в его квартире. В ходе ссоры он нанес ему множество ударов руками, ногами, деревянной табуреткой и посудой.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и скончался на месте преступления.

На его убийцу завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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