Якутский боксер Василий Егоров проведет бой с эквадорским спортсменом в Марокко

Фото: пресс-служба РЦСПСК «Триумф»

1 февраля в Марракеше, одной из исторических столиц государства Марокко, состоялась жеребьевка участников турнира «Кубок Мухаммада», который проводится под эгидой IBU — международной ассоциации бокса. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

В составе сборной России в весовой категории до 51 кг будет выступать заслуженный мастер спорта из Якутии Василий Егоров.

Согласно жеребьевке, он проведет первый бой 6 февраля со стадии 1/4 финала. Его соперником станет эквадорский спортсмен Луис Дельгадо. С этим боксером Василий встречался на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге. Поединок закончился победой Егорова единогласным решением судей.

Фото: пресс-служба РЦСПСК «Триумф»

Соревнования в Марокко являются этапом Мирового боксерского тура (WBT) — нового турнира под эгидой Международной ассоциации бокса IBA. На турнирах WBT боксеры набирают очки, которые идут в зачет личного и командного рейтинга. Согласно рейтингу по итогам сезона будут определяться лучшие боксеры и лучшие национальные сборные.

Фото: пресс-служба РЦСПСК «Триумф»

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