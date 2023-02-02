В Якутске при пожаре на улице Пилотов погибли два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутске 2 февраля в 04:43 утра поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по улице Пилотов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли к месту происшествия через 8 минут после вызова, на момент их прибытия строение горело.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В результате опасных факторов пожара погибло два человека, их личности устанавливаются. Дом поврежден огнем по всей площади 30 кв.м.

На тушении пожара было задействовано 19 человек и 6 единиц техники Якутского пожарно-технического гарнизона. Для установления причины, виновника и ущерба работает следственно-оперативная группа, вместе с дознавателем МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

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