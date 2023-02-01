Житель Якутска напился, уснул в подъезде и проснулся без денег

Фото и видео: МВД Якутии

В Якутске полиция установила обстоятельства кражи, произошедшей в подъезде многоквартирного дома. Пострадавший после бурной гулянки не дошел до квартиры и свалился спать прямо на лестничной площадке. Этим воспользовался проходивший мимо жилец.

Мужчина неожиданно для себя наткнулся на бессознательное тело и даже попытался сначала растолкать соседа. Поняв, что тот крепко спит, якутянин обшарил его карманы и вытащил 7 тысяч рублей.

К несчастью для вора, все его действия засняла камера видеонаблюдения, прямо под которой спала его жертва. Проспавшись, мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Его обидчика задержали, но деньги он уже успел потратить на личные нужды. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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