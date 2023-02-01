В Якутске обсудили планы по туризму на 2023 год

Фото: мэрия Якутска

В Якутске прошло первое в этом году заседание Общественного совета по туризму. В нем, помимо членов самой организации, приняли участие министр туризма Якутии, замглавы города и председатель Ассоциации гостеприимства.

Участники обсудили планы по туризму на 2023 год. В частности, поднимались вопросы о целевом назначении субсидий предпринимателям из бюджета города – деньги пойдут на возмещение затрат, связанных с туристической деятельностью бизнесменов.

Также совет обсудил возможность городских властей поддержать детские экскурсионные маршруты. Помимо этого, на повестке дня стоял вопрос кластерного развития туристических объектов в Якутске. Все внесенные предложения планируют тщательно разбирать в течение года.

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