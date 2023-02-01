В Якутске в марте пройдет молодёжный фестиваль «Muus uSTAR»

Фото: правительство Якутии

В Якутске стартует третий по счету молодежный фестиваль «Muus uSTAR». Он стартует 24 марта – музыка на мероприятии будет тематической, относящейся, например, к темам спорта, кинематографа, добровольчества, дипломатии. Всего будут определены 13 тематических треков.

В ходе первого и второго фестивалей участие в них, как онлайн так и оффлайн, приняли более 25 тысяч человек. Хедлайнерами мероприятия выступают спортсмены, ученые и деятели культуры. Помимо, непосредственно, музыки, на «Muus uSTAR» проходят мастер-классы, творческие конкурсы и тематические площадки.

«Отборочные этапы конкурсов в муниципальных районах, городских округах республики, а также мини-фестивали будут проведены с середины февраля по март. По их итогам будет определен «Лучший молодёжный улус». В этом году в рамках фестиваля впервые пройдёт слет российского движения детей и молодежи «Движение первых». Планируется, что в мероприятии примут участие делегации 36 муниципальных районов и городских округов региона», – добавили в мэрии.

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