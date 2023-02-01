Прогноз погоды в Якутске на четверг, 2 февраля

Фото: KP.RU

Днем 2 февраля в Якутске температура воздуха составит до -34 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью, утром небольшой снег, местами туман, ветер юго-западный 1-5 м/с. Ночью -37-39°, днем -34-36°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -34 градуса, штиль.

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