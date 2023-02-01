Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-43°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 февраля 2023 8:30

Прогноз погоды в Якутске на четверг, 2 февраля

Завтра местами будет туманно
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 2 февраля в Якутске температура воздуха составит до -34 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью, утром небольшой снег, местами туман, ветер юго-западный 1-5 м/с. Ночью -37-39°, днем -34-36°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -34 градуса, штиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Центральной Якутии после кратковременного потепления опять начнет холодать (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.