В Якутии на четверть увеличилось количество кинозалов

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

К концу 2022 года на территории республики работал 51 кинозал, за год их число выросло на четверть, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Это произошло благодаря новой отечественной программе по технологии «Экстра Синема». В прошлом году эту программу запустили в десяти населннных пунктах Якутии.

Проект был создан для импортозамещения иностранных, более дорогостоящих аналогов.

«Уникальность якутского кинопроектора в его сервере. Он автоматически отслеживает стоимость авторских прав и отправляет отчисления, что существенно снижает затраты на организацию кинопроката в небольших населенных пунктах и домах культур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит создать новую модель киноиндустрии, при которой доходы от проката в пределах региона позволят окупать производственные и рекламные бюджеты якутского кино.

При этом, как отмечают эксперты, к тенденции роста якутского кино также привела многолетняя работа по развитию киноиндустрии.

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