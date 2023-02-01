Более 90 километров инженерных сетей заменят в Якутии

Больше 90 километров инженерных сетей заменят в Якутии Фото: Сергей ГАПОН

В ближайшие 2 года модернизация коммунальной инфраструктуры пройдет в 16 районах республики. Это позволит улучшить качество коммунальных услуг для 8,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Эти мероприятия пройдут в рамках программы, которую Якутия успешно защитили на федеральном уровне. Подобные проекты запустят в еще 14-ти российских регионах, отметил министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов.

Программа рассчитана на 2023-2027 годы. Первый этап пройдет с 2023 по 2024 года, второй – с 2025-го по 2027-й. Общий объём финансирования на первом этапе составит порядка 1 миллиардов рублей, из них свыше 761 миллионов будут выделены из федерального бюджета. Благодаря этому повысится надежность объектов и снизится число аварий.

Первый этап предполагает 41 мероприятие по капитальному ремонту, в том числе на 33 объектах теплоснабжения (81,26 км), 7 объектах водоснабжения (9,77 км), 1 объекте водоотведения (1 км). Суммарно за два года в Якутии планируется заменить 92 км инженерных сетей .

Отмечается, что под программу попадут районы с высокой аварийностью и с полной готовностью проектной документации для реализации мероприятий. Список всех наслегов и районов, в которых пройдет капремонт, можно найти по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 700 миллионов рублей получит Якутия на замену электрических сетей

Якутия начнет 5-летку замены ветхих и аварийных электросетей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.