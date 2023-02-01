В 2022 году энергетики подключили к электросетям более 4800 потребителей

Фото: Якутскэнерго

За прошедший год заключено более 4300 договоров технологического присоединения потребителей. Суммарная присоединенная мощность новых абонентов составила 77,75 МВт, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

В 2022 году подключено 4846 потребителей с учетом ранее заключенных договоров. Из общего числа заявителей – по категории до 15 кВт – 3938, свыше 15 кВт – 443. Основная доля приходится на подключение индивидуальных жилых домов, а также новых социально значимых объектов.

В планах 2023 года присоединение к сетям ряда объектов образования и здравоохранения, а также жилья. Среди первоочередных, в первом квартале этого года – подключение двух многоквартирных домов по улице Свердлова в Якутске.

Подать заявку можно, не выходя из дома, в личном кабинете на сайте «Якутскэнерго» в разделе «Заявки на технологическое присоединение».

Также Жители Якутска также могут подать заявки, в том числе на переоформление (восстановление) документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, временному адресу: переулок Энергетиков, 4 (2 этаж) в офисе ЦЭС.

Напомним, Центр обслуживания потребителей на Федора Попова, 21 закрыт.

По вопросам технологического присоединения обращайтесь по телефонам: 49-78-07, 49-37-23.

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