Экологический центр АЛРОСА: 5 лет на страже охраны природы

Фото: пресс-служба АЛРОСА

Создать и поддерживать единый подход к охране окружающей среды и поддержанию экологической безопасности. Именно для этих целей в 2018 году был создан Экологический центр АЛРОСА, объединивший экологов из всех структурных подразделений компании.

Руководителем стала главный эколог АЛРОСА – Полина Анисимова. За сравнительно короткий срок коллектив Экоцентра выработал единый подход в вопросах экологической безопасности и охраны окружающей среды в периметре деятельности объектов АЛРОСА.

Чем занимаются экологи АЛРОСА?

В 2022 году АЛРОСА вошла в пятерку лидеров в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности, подготовленном WWF России.

Ежегодно проводятся масштабные исследования всех природных сред на территориях деятельности АЛРОСА. Результаты исследований позволяют корректировать работу алмазодобывающей компании, минимизируя ущерб природе. Проводится работа над сокращением парниковых выбросов в атмосферу земли. Контроль за качеством воздуха осуществляется на всех промышленных площадках компании.

Мероприятия с учеными по восполнению

На протяжении многих лет экологи зарыбляет реки. Благодаря этому ежегодно в Вилюй, Лену, Вилюйское водохранилище, озеро Тимир – Кюндэ попадают личинки и молодь ценных пород рыб – сибирского осетра, чира, сига, ряпушки и пеляди.

Поддержка научных исследований

В 2022 году при поддержке АЛРОСА ученые начали исследования влияния лесных пожаров на экосистемы Якутии, и первый этап уже завершен. Исследования проводились на территории районов, которые чаще страдают от лесных пожаров. Данные позволят составить описание современного состояния лесных экосистем после пожаров, а также спрогнозировать возможности естественного возобновления территории.

С 2016 года АЛРОСА оказывает поддержку мониторинга и миграции дикого северного оленя. За этот период направлено более 14 млн руб. Кроме того, ежегодно с наступлением периода миграции северного оленя, устанавливается «час тишины» для движения автотранспорта.

В 2022 году также при поддержке АЛРОСА орнитологи начали проводить работу по сохранению уязвимого вида птиц – гуся пискульки, которые гнездятся в районе промобъектов компании.

Экологическое просвещение

В 2019 при инициативе руководства Экоцентра прошел республиканский смотр-конкурс «Язык предков», посвящённый году языков коренных народов. В смотре-конкурсе приняли участие более 800 участников из 16 населенных пунктов Якутии.

За пять лет экологи трижды провели социально-экологическую акцию «оБЕРЕГай природу» для школьников из Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского улусов. Для ребят проводятся школьные часы на тему экологического воспитания, и традиционно вместе с учащимися экологи проводят субботники на берегах Лены.

В 2020 году коллектив реализовал проект «Колодец сказок» - детский литературно-художественный конкурс на написание сказок. Свои произведения представили почти 300 детей из России и зарубежных стран. 50 сказок вошли в сборник «Колодец сказок», который был издан на русском, якутском и эвенкийском языках. Спустя два года данный проект удостоился звания победителя в специальной номинации «Социально ответственный бизнес» VI Всероссийского общественного конкурса «Ключевое слово».

В преддверии Нового 2023 года по мотивам этого сборника был выпущен одноименный мультфильм. Как и книга, он вышел на трех языках: русском, якутском и эвенкийском.

В 2022 году Экоцентр организовал в ТЦ «Кружало» в Якутске выставку-ярмарку промыслов народов Севера «Айар уус». Мероприятие было посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Кроме того, при поддержке АЛРОСА ежегодно проходит Республиканский слет юных экологов «Зеленые пионеры Якутии» детского добровольного экологического движения в рамках «Общероссийского экологического движения «Зеленая Россия» (ОЭД «Зеленая Россия).

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