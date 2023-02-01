В Якутске оштрафовали женщину, оскорбившую в интернете жителей Нюрбы, Вилюйска и Олекминска

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

17 января в Якутском городском суде вынесли приговор гражданке Орловой Е.Р., написавшей оскорбительный текст в интернете о жителях трех городов Якутии. Материалы дела есть на сайте суда.

Свой комментарий она оставила в соцсети «ВКонтакте» под публикацией «46-летний житель Нюрбы зарезал ножом родственника и его сожительницу».

«Нюрба, Вилюйск, Олекма, они там от скуки, что ли, убивают друг друга и детей насилуют? Там что, людям совсем заняться нечем? Деградирует народ там, а сюда приезжают, половина на автовокзале живут обосанные. Пора бы им вести сухой закон, чтоб не тратили время по пустякам», — написала женщина.

На ее слова обратил внимание Центр противодействия экстремизму МВД по республике. Прокуратура возбудила административное дело.

Лингвистическое исследование, проведенное Центром стратегических исследований при главе Якутии, подтвердило, что высказывание содержит негативную оценку лиц, выделенных по признаку происхождения, а именно жителей Нюрбы, Вилюйска, Олекминска.

На суде женщина признала свою вину и просила снизить штраф, аргументируя это тем, что у нее на иждивении находятся два малолетних ребенка, муж ушел из семьи, а сама она находится в тяжелом материальном положении.

С учетом всего этого суд приговорил ее к штрафу в пять тысяч рублей.

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