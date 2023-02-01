В Мирном Якутии пожарные вытащили из огня человека

Фото из архива МЧС Якутии

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на Звездной улице в городе Мирном поступило в дежурную часть в 9:39 утра 1 февраля, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты. К тому моменту в квартире наблюдалось задымление. С места эвакуировали 16 человек. Одного жильца пожарные вытащили прямо из огня.

В результате никто не пострадал. Огонь повредил стену на площади пять квадратных метров. Жилой дом спасен.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

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