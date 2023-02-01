В Якутии заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%

Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на конец четвертой недели 2023 года по сравнению с предыдущей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 5,1%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Якутии.

В целом по республике зарегистрировано 6152 случаев ОРВИ, со снижением эпидемических порогов заболеваемости по совокупному населению на 5,6%.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю отмечается преимущественно циркуляция вирусов гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться.

Суммарно на вирусы гриппа приходится — 79%, с доминированием вирусов гриппа В, негриппозной этиологии — 21% (вирусы парагриппа, РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы) с преобладанием вирусов парагриппа, РС-вирусов и аденовирусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.