В Якутии 35-летний мужчина проник на чужую дачу и украл игровую приставку «Денди»

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В поселке Жатай с дачи местной жительницы неизвестный вор украл серебряные ложки, керамическую посуду, удочку и игровую приставку «Денди», сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Женщина обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого за кражу 35-летнего мужчину. Выяснилось, что он также причастен к кражам из двух других дачных домов.

Злоумышленник обращал внимание на дачи, хозяева которых продолжительное время отсутствовали. И в ночное время проникал в дома, выломав замок или окно. Подозреваемый похищал бытовую и цифровую технику, посуду и другие вещи для личного пользования.

Похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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