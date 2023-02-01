В Якутии бухгалтер вносила заведомо ложные сведения о зарплате и похищала бюджетные деньги

Бухгалтер муниципального учреждения в Верхоянском районе обвиняется в мошенничестве в крупном размере Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Верхоянском районе прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бухгалтера в мошенничестве в крупном размере, сообщает прокуратура Якутии.

Женщина работала в одном из муниципальных учреждений. Используя свое должностное положение, похитила бюджетные деньги путем внесения заведомо ложных сведений о выплате зарплат работникам 2 муниципальных учреждений дополнительного образования. Общая сумма ущерба составила более 679 тысяч рублей. Всего следствие рассмотрело 3 эпизода преступления.

Верхоянская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Обвиняемой грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы до 6 лет.

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