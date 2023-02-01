С администрации Верхневилюйска в Якутии взыскали 50 тысяч рублей за падение ребенка с качелей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В селе Верхневилюйск Верхневилюйского района ребенок 2019 г.р. упал с качелей на детской площадке возле многоквартирного дома и ударился головой о бетонную поверхность. Здоровью ребенка был причинен вред, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку и установила, что территория площадки не имеет мягкого покрытия, а в зонах приземления и падения с игрового оборудования использован бетон.
За техническим состоянием и надлежащим содержанием этой площадки должен был следить муниципалитет, что ранее было доказано прокуратурой в суде. Однако администрация села бездействовала и не устранила нарушения.
В итоге по иску прокуратуры суд взыскал с администрации Верхневилюйского наслега в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
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