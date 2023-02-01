Отключения света, воды и тепла в Якутске на 1 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 1 февраля в Якутске временно прервется подача электричества, воды и тепла в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС об отключениях электроэнергии:

09.30 – 11.00 – Хатын-Юряхское ш., 6 км, ДСК «Туймаада», радиорелейная станция №53 (ДЭС) Вилюйский тр., 21 км; Хатын-Юряхское ш., 7 км, ул. Березовая речка, ул. Таежная, ул. Сибирская, СОТ «СПАС», СОТ «Тундра», СОТ «Пламя», п/лагерь "Спутник", Хатын-Юряхское ш., 9 км, ДСК «Луч», ул. Центральная.

09.30 – 11.30 - ул. Ярославского, 8-95, пер. Стахановский, 1-12, пер. Мирный, 8-12/1, ул. Намская, 11-18, ул. Строда, ул. Октябрьская, ул. Алданская, ул. Лобановка.

10.00 – 14.00 - Сергеляхское ш., 4 км (частично), пер. Зодчий, 1-8, ул. Красильникова, 2-39/1.

ЯТЭЦ об отключениях:

- горячего водоснабжения:

09.00 – 12.00 - мкр. Новопорт: ул. Можайского, 1, 2/3, 2/4, 13, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/7А, 13/9, 14, 15, 15/2, 15/1, 15/4, 15/5, 15/6, 19, 19/1, 19/1а, 19/2, 19/3, 19/4, 17, 17/1, 17/11 (д/с № 33), 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 21, 21/1, 21/2 (шк. №38 нач), 23 (шк. №38), 23/1 (шк. №24), 23/2, 25/1 (д/к № 97 Незабудка), 27, 27/1, 27/2, 27/3, ул. Кузьмина, 10, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 15/3 (шк. №30), 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18А, 19 (д/к № 5 Радуга), 22, 36 (шк. Глухих), 20, 20/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24/1, 24/3, 8/3, 26, 26/4, 26/3, 26/4, 28, 29, 29/1, 29/2, 29/4, 30/2, ул. Курнатовского, 7, 15А, 28, 26, 34, 36Г, ул. 50 лет Октября, д. 3.

- теплоснабжения:

09.00 – 12.00 – ул. Курашова, 2, ул. Ленина, 5/2, ул. Ярославского, 6, 6/3, 8/1, 12/1.

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