В Якутии выявлен 41 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 1 февраля в Якутии зарегистрирован 41 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 14 случаев, в Среднеколымском районе — 6 случаев, в Мирнинском районе — 5 случаев, в Алданском, Нерюнгринском районах — по 4 случая, в Олекминском районе — 3 случая, в Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Майском, Усть-Янском, Хангаласском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1431 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 737 665 тестов.

За последние сутки госпитализировано 9 человек, выздоровело 48 человек. Лечение в стационарах получают 15,4% больных, в амбулаторных условиях — 84,6%. Из 75 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 32,0%.

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