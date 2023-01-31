В Якутии упростят оказание соцпомощи военнослужащим

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии работают над упрощением процедур оказания социальной помощи военнослужащим. Чиновники планируют снизить бюрократические барьеры между ведомствами, и повысить само качество услуг – в частности, социально-психологической и психотерапевтической помощи, реабилитации и адаптации в обществе.

«Речь идет о снижении бюрократии между разными ведомствами, которая затягивает «переход» пациента от специалиста к специалисту в другом учреждении. Пациенту не надо будет снова каждый раз записываться на прием, рассказывать о проблемах, проходить информирование и заполнять опросники. Обратившийся за помощью в одно из учреждений, военнослужащий получит помощь специалистов и Республиканского психологического центра, и Республиканского центра реабилитации инвалидов», – пояснили в правительстве.

По плану, процесс реабилитации военнослужащих начнется, когда те вернутся домой и встанут на учет в военкомат. Якутянам выдадут памятки, в которых будет подробно разъяснено, что военные могут обратиться за помощью в соцорганы.

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