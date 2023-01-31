В Якутии трудоустроили четырех участников СВО

Фото: оперштаб Якутии

В Якутии трудоустроили четырех военнослужащих, участвовавших в СВО, а также пять членов их семей. Все они обратились в центр занятости – такие заявки имеют высокий приоритет. Всего в поисках новой работы заявки подали 11 участников СВО, и 24 члена их семей.

«Участники спецвоенной операции при обращении в службы занятости получают государственные услуги в сфере занятости, в том числе профориентационные консультации, направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для обновления или получения новых компетенций для дальнейшего трудоустройства», – пояснили в центре занятости.

Отметим, что в Якутии также готовы трудоустраивать беженцев с Донбасса. К примеру, на прошлой неделе представители республики работали в центре временного размещения в Ростовской области, где знакомили беженцев с вакансиями в Якутии.

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