Весной 500 семей переедут из аварийных домов в новый микрорайон Якутска

Фото: правительство Якутии

В Якутске выдадут ключи от квартир очередным переселенцам из аварийного жилья. Этой весной квартиры получат 500 семей – их поселят в микрорайоне «Звездный», в квартале «Воинская часть». Сейчас подходит к концу строительство пяти домов сектора А – большинство квартир там предусмотрены именно для переселенцев.

«Дома в этом секторе сданы, идет их приемка Департаментом жилищных отношений Якутска. Для приобретения жилья в новом микрорайоне якутяне смогут воспользоваться льготными кредитами по программам «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», – отметили в правительстве.

Добавим, что проект застройки микрорайона предусматривает развитие до 2027 года – к этому времени планируется сдать 30 многоквартирных и 36 сблокированных домов. Также в районе появятся социальные учреждения вроде школ и детсадов.

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