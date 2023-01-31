В Якутске 1 февраля из-за морозов могут отменить занятия в школах

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В Якутске 1 февраля могут продлить режим актированных дней для школьников. В городе школьникам уже неделю позволяют пропускать занятия из-за сильных морозов, хотя сегодня, 31 января, актированный день был объявлен только для учащихся 1-8 классов. В мэрии заявили, что утром 1 февраля объявят о продлении или отмене актированного дня.

«Управление образования Якутска сообщает, что 1 февраля 2023 г. для обучающихся 1-11 классов информация об актированном/неактированном дне будет объявлена утром по актуальным метеоданным», – сообщили в администрации.

Отметим, что активированный день объявляется по наиболее низкой температуре, которую фиксируют в районах Гимеина и аэропорта – данные об этом публикуются в шесть утра. После этого родители должны самостоятельно решать, отпускать ли детей в школу.

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