Застрелил товарищей и лег спать. Якутянина будут судить за трагедию на охоте

Фото: СУ СК РФ по Якутии

41-летний житель села Чурапча предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Трагедия разыгралась 10 мая 2022 года в охотничьем домике. Трое охотников распивали вечером алкоголь и, как водится, между ними произошла ссора. Один из охотников выхватил у владельца охотничье гладкоствольное ружье 12 калибра модели «Winchester» и поочередно выстрелил в мужчин.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Пострадавшие скончались на месте. А сам стрелок взял и…уснул. Позже он был задержан. Заведено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и отправлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии мужчина застрелил товарищей во время застолья в охотничьей избушке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.