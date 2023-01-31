Уроженец Грузии обманул двух якутянок на сдаче квартир в Москве и Сочи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Нюрбинского района поступили заявления от двух местных жительниц, которые стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Они рассказали, что на одном из сервисов откликнулись на объявление о сдаче в аренду квартир в городах Сочи и Москва по низким ценам.

«Заинтересовавшись рекламой, женщины согласились и по просьбе арендодателя перечислили ему предоплату. Однако злоумышленник, получив деньги, перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в интернет-афере. Им оказался 27-летний житель города Санкт-Петербурга — уроженец Республики Грузия, задержанный по месту жительства.

Выяснилось, что он размещал фейковые объявления о сдаче в аренду недвижимости с приложением стоковых фотографий и описанием интерьера. В ходе общения с потерпевшими через мессенджер аферист убеждал перечислить ему 5 тысяч рублей в качестве предоплаты, а позже под различными предлогами требовал дополнительные суммы.

Также оказалось, что от противоправных действий мужчины пострадала и жительница города Якутска. Она, договорившись о сделке, приехала к месту отдыха и обнаружила несуществующий адрес.

Мужчина в содеянном раскаялся и возместил потерпевшим материальный ущерб в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый также причастен и к другим эпизодам мошеннических действий в отношении жителей других регионов России.

В настоящее время мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.