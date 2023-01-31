В Якутске псевдокурьер получил деньги за доставку пуховика в Екатеринбург и пропил их

Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию Якутска обратился житель города и рассказал, что передал малознакомому человеку пуховик стоимостью 28 500 рублей для доставки в Екатеринбург, но тот пропал вместе с посылкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, ранее судимый за имущественное преступление.

Выяснилось, что потерпевший подал объявление о поиске курьера в город Екатеринбург, так как хотел вернуть туда в магазин пуховик, который не подошел ему по размеру. На объявление откликнулся подозреваемый, получил деньги за услугу и забрал куртку. После этого он перестал выходить на связь с заявителем.

Оказалось, что мужчина и не планировал ехать в Екатеринбург, а полученные деньги он просто пропил. А пуховик, по его словам, он потерял во время очередного распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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