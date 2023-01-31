Свободно вдохнуть: как Якутия полностью избавилась от кислородной зависимости

Фото: vostokmedia.com.

На фоне проведения специальной военной операции на Украине тема коронавирусной инфекции несколько отошла на второй план. Однако в регионах работа по обеспечению готовности медицинских учреждений, в том числе оснащению их необходимым оборудованием не останавливалась ни на минуту.

На Дальнем Востоке ярким примером системной работы отличилась Республика Саха (Якутия), которая в 2022 году завершила большую часть процессов по обеспечению больниц кислородными станциями. До этого на протяжении многих лет система здравоохранения региона была зависима от завозного жидкого медицинского кислорода, который поставляли из Хабаровска.

В период пандемии уязвимость такого подхода к кислородному обеспечению стала очевидной. Резко возросший спрос увеличил до критических значений нагрузку на производителей жидкого кислорода. Сказались и карантинные ограничения, вызвавшие сбои в логистике. Это создало дефицит жидкого медицинского кислорода по всей стране, а, стало быть, риски для системы здравоохранения и пациентов.

Кроме того, ежегодно на закупку жидкого кислорода и его доставку в регион бюджет Якутии тратил порядка полумиллиарда рублей.

В 2021 году Минздравом республики было принято решение об оснащении больниц кислородными концентраторами - станциями, которые на месте производят медицинский кислород из атмосферного воздуха. В октябре 2021 Правительством Якутии были выделены средства на закупку в общей сложности 18 кислородных станций для пяти ключевых лечебных учреждений региона. С вводом их в эксплуатацию закончилось время покупки кислорода у сторонних организаций, больницы региона начали производить его самостоятельно.

Кислородные станции в больницах Якутии. Фото: vostokmedia.com.

Как рассказали в компании «Диомед», которая занималась поставкой оборудования, процесс оснащения больниц кислородным оборудованием довольно сложный с технической точки зрения и сопряжен с огромным количеством требований безопасности. Учитывая предусмотренный контрактом объем встречных обязательств заказчика, поставщику совместно с Минздравом республики и больницами как непосредственными получателями пришлось проделать масштабную работу.

- Согласно положениям контракта, обеспечение условий для сборки, установки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования является ответственностью заказчика. То есть устанавливать и вводить в эксплуатацию кислородные станции мы как исполнитель можем только на специально подготовленной площадке. Это место или помещение должно соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации производителя с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности. И здесь мы столкнулись с тем, что далеко не везде место предполагаемой установки соответствовало необходимым параметрам. Нам приходилось подключаться, чтобы совместно с профильным ведомством и больницами решать возникшие задачи», - рассказывает Константин Грабецкий, директор ООО «Диомед».

Кислородные станции Якутской республиканской клинической больницы. Фото: vostokmedia.com.

Так в Якутской республиканской клинической больнице, куда пошел самый большой объем кислородного оборудования, пришлось провести серьезную техническую модернизацию станций и электросистемы. В Мирнинской ЦРБ возникла другая сложность - выяснилось, что под площадкой для установки станций находится коллектор.

- По инициативе Минздрава Республики Саха нам также пришлось уже в процессе изготовления оборудования менять параметры заказа на производстве. Выяснилось, что для Якутской республиканской клинической больницы необходимый объем потребления кислорода был рассчитан заказчиком не совсем корректно, и требуются более мощные концентраторы. Но и этот вопрос, благодаря хорошим партнерским отношениям с производителем, нам удалось уладить, несмотря на высокую загруженность производства. Это не повлияло на цену контракта, только на сроки, так как производство пришлось начать сначала, - рассказывает руководитель компании «Диомед».

Несмотря на все подводные камни, задача по оснащению больниц региона была выполнена в полном объеме.

- Все-таки мы 15 лет на рынке поставок медицинского оборудования, накопили огромный опыт, в том числе и в выполнении госзаказа. У нас за плечами порядка двух сотен исполненных госконтрактов, работа в разных регионах страны. Все кислородное оборудование в Якутии установлено, согласно контракту на протяжении трех лет мы осуществляем гарантийное обслуживание бесплатно - это год стандартной гарантии и два года дополнительной, - уточняет Константин Грабецкий.

Кислородные концентраторы в Мирнинской ЦРБ. Фото: vostokmedia.com.

Сегодня система здравоохранения Республики Саха уже не зависит от поставок жидкого медицинского кислорода. Собственные кислородные станции, как отмечают в больницах региона, подняли качество медицинской помощи в республике на новый уровень.

- Благодаря установке кислородных станций, появилась возможность постоянного доступа увлажненного кислорода для пациентов общей реанимации, первичного сосудистого отделения, акушерской службы. Также в наших кислородных станциях производится заправка медицинским кислородом баллонов для автомобилей скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Ранее баллона для заправки направлялись в город Якутск в 1200 километрах от города Мирного. С установкой кислородной станции оказание медицинской помощи вышло на качественно новый уровень, - рассказали в Мирнинской центральной районной больнице.

Кислородные станции Мирнинской ЦРБ. Фото: vostokmedia.com

Как отметили в Абыйской ЦРБ, которая получила пять кислородных концентраторов, это оборудование необходимо лечебному учреждению при оказании медицинской помощи в различных профильных отделениях больницы. В том числе они используются при анестезии во время оперативных вмешательств.

- Во время пандемии при оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в нашей ЦРБ увеличился процент скорейшего выздоровления пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также выписок пациентов без осложнений, - также сообщили в Абыйской ЦРБ.

Благодаря установке 18 кислородных концентраторов, которые обошлись в общей сложности в 620 миллионов рублей, республиканский бюджет теперь ежегодно экономит до 500 миллионов рублей на покупке и доставке жидкого кислород в баллонах. А стало быть, инвестиции в кислородное оборудование окупятся всего за год с небольшим. И это хороший пример эффективности управления в отрасли.

При этом опыт Якутии показал, что подобные проекты требуют большой комплексной работы и системной подготовки. Залог их успешности в скоординированных усилиях обеих сторон - заказчика и исполнителя, в своевременном исполнении взаимных обязательств.