Якутянина приговорили к восьми месяцам колонии строгого режима за неуплату алиментов

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Жителю Вилюйского района суд назначил восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

У мужчины двое несовершеннолетних детей. Но он долгое время не платил алименты за них, хотя трудоспособен и никаких причин не платить у него не было. Более того, его уже привлекали к административной ответственности, однако это не возымело никаких действий.

Сумма задолженности по алиментным обязательствам составила более 300 тысяч рублей.

На безответственного отца завели уже уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно.

Теперь его ждет колония строгого режима.

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