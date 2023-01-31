Отключения света и газа в Якутске на 31 января Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 31 января, в Якутске планово прервется подача электричества и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.30 – 13.30 – ул. П. Алексеева, 83 по 93/1, ул. П. Егорова, 20 по 22/1, ул. Асямова, 1 по 17, ул. Ф. Кона, 4 по 55, ул. Котенко, 16/1 по 39/1, ул. Ногина, 6 по 19, ул. Огородников, 23.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.45 – 11.00 – ул. 2 База, 24, 30, 62, 64.

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