В Якутии выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 31 января в Якутии зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 13 случаев, в Мирнинском, Среднеколымском районах — по 6 случаев, в Ленском, Олекминском районах — по 3 случая, в Алданском, Нерюнгринском, Томпонском районах — по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 234 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 736 234 теста.

За последние сутки госпитализировано 12 человек, выздоровело 72 человека. Лечение в стационарах получают 16,9% больных, в амбулаторных условиях — 83,1%. Из 72 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 29,2%.

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