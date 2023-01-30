«АЛРОСА» вложит 100 миллионов рублей в IT-проекты в Якутии

Фото: тг-канал Айсена Николаева

АК «АЛРОСА» планирует выделить 100 миллионов рублей на развитие проектов якутских IT-компаний. Соответствующее соглашение сегодня подписали гендиректор компании Сергей Иванов и директор Фонда развития инноваций Якутии Василий Ефимов.

Программа финансирования рассчитана на три года. Компания будет финансировать совместную разработку программных продуктов в сферах геологоразведки, добычи и обогащения, технического обслуживания и ремонта техники.

«В сегодняшних условиях у ряда наших крупных предприятий приобрели актуальность вопросы скорейшего импортозамещения программного обеспечения. Разрабатываемое программное обеспечение должно учитывать актуальные потребности компании в части импортозамещения. Безусловно, соглашение очень важно для несырьевой экономики республики», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

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