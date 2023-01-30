Якутский военный из Алдана получил медаль «За доблесть и мужество»

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Якутскому военнослужащему Прокопию Григорьеву вручили медаль «За доблесть и мужество». Мужчина был призван на СВО из Алдана – недавно он получил ранение и сейчас проходит лечение в госпитале Ростова-на-Дону. Как сообщил Айсен Николаев, медаль ему вручили прямо в больнице.

«Прокопий пользуется большим уважением среди своих сослуживцев, для своих земляков он практически как старший брат - всегда поможет и словом, и делом. После окончания лечения он хочет поскорее увидеть своих родных - супругу, детей и родителей. Желаю Прокопию скорейшего восстановления и скорой встречи с любимыми!», – написал глава Якутии.

Николаев добавил, что скоро якутянина отправят на лечение в госпиталь в Москве. Вернется ли он после лечения на СВО или будет демобилизован – пока не сообщается.

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